Usa agrodolci per Milei, incontra Trump ma avanza il cripto-gate

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei è tornato oggi dalla visita a Washington incassando un positivo incontro con il presidente Usa, Donald Trump, offuscato tuttavia dagli ultimi sviluppi dello scandalo della criptomoneta $Libre che lo coinvolge. Proprio l'incontro con Trump era una delle grandi incognite prima della partenza di Milei, e il fatto che si sia tenuto - seppur per una decina di minuti e a margine del forum degli ultraconservatori della Cpac - viene celebrato da Buenos Aires come un successo.

Poco prima Milei dell'incontro aveva anche incassato gli elogi pubblici di Trump, che aveva affermato di essere "molto orgoglioso di lui", considerando che "sta facendo un gran lavoro" nel suo Paese, mentre al termine della riunione è stato poi confermato un invito ufficiale di Trump a Milei a visitare la Casa Bianca.

La vicenda del cripto-gate non ha quindi intaccato l'agenda di Milei negli Usa che ha incluso riunioni anche con il capo dell'Fmi, Kristalina Georgieva, e con il magnate Elon Musk, che pure si è lasciato ritrarre con la famosa motosega simbolo della politica dei tagli alla spesa. I media argentini continuano tuttavia a dare ampio risalto agli ultimi sviluppi del cripto-gate e segnalano che un dossier sulla vicenda è già allo studio del Dipartimento di giustizia Usa (Usdoj) e che la raccolta e l'analisi iniziale dei dati è stata affidata agli esperti della Sezione Frodi della Divisione Criminale.



