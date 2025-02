Il colombiano Petro, 'il Papa è un leader dell'umanità'

"Per favore, non ci lasciare andare". Questo l'accorato appello rivolto al papa Francesco dal presidente colombiano, Gustavo Petro, che pure avverte sul pericolo che possa venire a mancare "un leader dell'umanità" in un momento in cui "la vita è in pericolo e potrebbe estinguersi in tutto il pianeta a causa dell'avidità".

In un messaggio pubblicato sui suoi profili social Petro afferma di avere stabilito una profonda relazione con il pontefice che lo avrebbe aiutato in diversi momenti della sua vita. "Per me è un vero amico (...) mi ha permesso di parlare con lui, diverse volte, in momenti difficili", ha scritto Petro, che considera il Papa come "un compagno di lotta, di viaggio, di storia e del continente".

"È un leader dell'umanità e mio in questo momento in cui la vita è in pericolo e potrebbe estinguersi in tutto il pianeta, a causa dell'avidità", ha aggiunto, sottolineando in conclusione che il Papa "ha messo la spiritualità accanto all'umanità, alla natura e alla vita, alle persone umili, all'opzione preferenziale per i poveri e all'amore per loro come ha insegnato Gesù".



