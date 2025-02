Salgono a 6 i morti del crollo nel centro commerciale in Perù

E' salito a 6 il bilancio ancora provvisorio delle vittime nel crollo di un tetto nell'area di ristorazione di in un affollato centro commerciale a Trujillo, nel nord del Perù mentre sui social e i media locali iniziano a circolare in queste ore le prime drammatiche immagini che ritraggono il momento dell'incidente.

Secondo quanto si può osservare nel filmato, la struttura di forma circolare ha ceduto lungo quasi tutto il suo perimetro seppellendo in una frazione di secondo decine di persone che erano sedute nei tavoli e circolavano nell'area gastronomica del mall Real Plaza. Oltre a 6 morti si contano anche 80 feriti, (anche 11 bambini), tre dei quali in gravi condizioni.

Nel frattempo continuano le operazioni di soccorso mentre emergono anche le prime ipotesi sulle cause che hanno prodotto il collasso della struttura. Tra le teorie prese in esame anche quella di un'eccessiva accumulazione di acqua nel tetto che avrebbe portato il suo peso oltre i limiti di resistenza previsti.



