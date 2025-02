Proseguono in Argentina le preghiere per la salute del Papa e la maggior parte delle iniziative riguardano principalmente i quartieri più poveri di Buenos Aires, le cosiddette 'villas miserias' dove operano i 'curas villeros' (i preti dei poveri) e dove il ricordo del sostegno e delle frequenti visite dell'allora vescovo Jorge Bergoglio è ancora vivo.

E' questo il caso della parrocchia della Vergine di Caacupé della villa 21-24, una delle baraccopoli più popolate del sud di Buenos Aires e cresciuta a ridosso del Riachuelo, uno dei corsi d'acqua più inquinati del Sudamerica.

A celebrare venerdì l'ultima messa del triduo di preghiere convocato dalla Conferenza episcopale argentna è il nuovo parroco, Jesús Carides, 30 anni, anche lui nato e cresciuto nelle 'villas miserias'. 'Sono entrato in seminario il giorno che Bergoglio è diventato papa', racconta all'ANSA padre Jesús, secondo il quale l'attuale pontefice 'è riuscito a rendere la Chiesa più vicina alla gente, a farla uscire dal Tempio'.

Accanto a lui è il chierico Walter Espindola, di 35 anni, che indossa una colorita maglietta che raffigura papa Francesco.

Walter racconta che grazie alla parrocchia, che nel quartiere organizza diverse attività comunitarie e ha dato vita anche a una radio, i ragazzi della 'villa' trovano un rifugio dalla crisi e protezione dalla violenza e dalla droga.

Durante la messa padre Jesús ha quindi invitato i fedeli a riunirsi di nuovo lunedì per una grande messa di tutta la comunità dell'arcidiocesi di Buenos Aires nella piazza di fronte alla grande stazione di Constitución.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA