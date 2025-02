Lula, 'ho rischiato di morire dopo l'incidente domestico'

"I dottori mi hanno detto che sarei potuto entrare in coma e che sarei potuto morire". Lo ha affermato oggi il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva in riferimento al colpo in testa sofferto in un incidente domestico che lo ha costretto ad affrontare a dicembre un intervento chirurgico per ridurre un'emorragia intracranica.

"Ma adesso sono guarito al 100%, ho una testa nuova e pulita", ha quindi aggiunto il 79enne Lula parlando a un comizio a Rio de Janeiro per il 45° anniversario del Partito dei Lavoratori (Pt). Il presidente ha precisato in tal senso che gli ultimi esami medici effettuati questa settimana hanno dimostrato che è completamente guarito. "E' molto difficile per un quarantenne avere la salute che ho adesso (...) sono più vivo e più forte che mai", ha aggiunto in tono scherzoso.

La settimana scorsa Lula ha dichiarato in un'intervista a una radio che si ricandiderebbe tra due anni se fosse "sano al 100%" e "avesse la stessa energia" che ha adesso. Il capo dello Stato ha precisato che attualmente non è la sua priorità e che ad ogni modo è "consapevole" della sua età avanzata e, che pertanto, "non può mentire a nessuno" e "tanto meno" a se stesso.



