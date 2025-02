Guatemala, già accolti 6.073 migranti espulsi da Usa e Messico

Il Guatemala ha ricevuto un totale di 6.073 migranti, tutti guatemaltechi, espulsi dagli Stati Uniti e dal Messico a bordo di 52 voli dall'inizio del 2025. Lo ha detto il titolare dell'Istituto guatemalteco di migrazione (Igm) Danilo Rivera ai media locali. Dagli Usa sono arrivati 47 voli, dieci dei quali militari, e dal Messico cinque. Dei 6.073 guatemaltechi espulsi, 562 sono minorenni, 191 dei quali non accompagnati. Il governo del Guatemala è in conversazioni con gli Stati Uniti attraverso il Ministero degli Esteri affinché ai migranti guatemaltechi rimpatriati non vengano messe le manette, ha sottolineato Rivera. La grande sfida del governo del Guatemala, ha affermato la sua vicepresidente Karin Herrera, è superare la "stigmatizzazione" che esiste nel Paese in relazione ai migranti rimpatriati. Il governo del Guatemala ha promosso un piano, 'Ritorno a casa', per garantire opportunità per i migranti espulsi e sta preparando la costruzione di uno spazio per la loro assistenza e la registrazione.



