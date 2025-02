Frattura nel peronismo in Argentina, Kicillof sfida Kirchner

Dopo mesi di silenzi, indiscrezioni, schermaglie e accuse più o meno velate all'interno del variegato universo dell'opposizione peronista in Argentina, oggi il governatore della provincia di Buenos Aires, Axel Kicillof, ha annunciato la fondazione di una sua corrente, che rappresenta la prima disputa alla leadership fino ad oggi incontrastata dell'ex presidente Cristina Kirchner.

Nel comunicato che annuncia il lancio del 'Movimento per il diritto al futuro', Kicillof afferma che il peronismo "affronta una sfida storica", che è quella di "ricostruirsi per guidare un'alternativa politica all'esperimento di crudele aggiustamento che porta avanti il governo di Javier Milei".

Kicillof afferma che le reticenza di Kirchner ad affrontare una seria autocritica sulle cause che hanno portato una parte anche dell'elettorato peronista a votare per Milei alle ultime presidenziali, e che "è arrivato il momento di ascoltare la base del movimento e comprendere le ragioni della sconfitta".

Il documento conclude quindi invitando i rappresentanti e militanti del peronismo a "costruire una grande forza sociale e politica per lo sviluppo e la giustizia sociale".



