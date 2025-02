Brasile: ineleggibile per 8 anni Pablo Marçal

Il giudice Antonio Maria Patiño Zorz della Giustizia elettorale di San Paolo ha dichiarato l'imprenditore e influencer Pablo Marçal ineleggibile per otto anni. La decisione, resa nota oggi e riportata dai principali media brasiliani, sostiene che l'ex candidato sindaco per il Partito rinnovatore laburista brasiliano (Prtb, conservatore) ha commesso abuso di potere politico ed economico durante la campagna elettorale del 2024, nella quale aveva tentato di farsi eleggere primo cittadino di San Paolo. Zorz ha emesso la sentenza dopo la denuncia fatta dal Partito socialista brasiliano (Psb) e dal deputato federale Guilherme Boulos del Partito socialismo e libertà (Psol), appoggiato nella corsa a sindaco dello scorso anno dalla coalizione Amore per San Paolo che comprendeva il Partito dei lavoratori (Pt), il Partito comunista (Pcdob), il partito dei Verdi e il Partito democratico laburista (Pdt).

In un post su X, Boulos ha condiviso la sentenza di ineleggibilità per otto anni di Marçal scrivendo "qui si fa, qui si paga".

L'imprenditore e influencer, indicato come potenziale candidato alla presidenza nel 2026 della destra in alternativa a Bolsonaro - anche lui dichiarato ineleggibile per otto anni -, è stato accusato di compromettere la trasparenza del processo elettorale del 2024. Il fulcro delle accuse è un video diffuso da Marçal sui suoi social media in cui offriva supporto a candidati al consiglio comunale in cambio di donazioni di 834 euro (5.000 reais) per la sua campagna. Marçal può ancora fare ricorso.



