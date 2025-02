Messico, pronti candidati a Corte suprema e Tribunale elettorale

Con aggiunte dell'ultimo minuto, l'Istituto nazionale elettorale del Messico (Ine) ha approvato la lista definitiva dei candidati per la Corte suprema di giustizia e la Camera superiore del Tribunale elettorale del Paese, senza riuscire a garantire, in alcuni casi, la parità di genere.

A soli 100 giorni dalle prime elezioni giudiziarie nella storia della nazione, i consiglieri dell'Istituto hanno approvato la pubblicazione e la diffusione dell'elenco definitivo, aprendo la strada alla stampa delle schede.

L'Ine ha riferito, inoltre, che le liste dei candidati per i ruoli di giudici distrettuali, magistrati di circoscrizione, magistrati elettorali delle camere regionali e del nuovo tribunale disciplinare sono ancora all'esame del Senato e del Consiglio giudiziario federale.



