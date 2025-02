La deforestazione è aumentata del 35% nel 2024 in Colombia

La deforestazione è aumentata del 35% in Colombia nel 2024: lo evidenziano i dati preliminari del ministero dell'Ambiente. Secondo i dati ufficiali, il Paese ha registrato la distruzione di 107.000 ettari rispetto ai 79.256 ettari disboscati nel 2023.

Per la ministra dell'Ambiente, Susana Muhamad, sebbene la cifra sia allarmante, si tratta comunque del secondo valore più basso da quando sono iniziate le rilevazioni storiche, superato solo dai livelli del 2023.

Questo incremento comunque interrompe la tendenza al ribasso osservata negli ultimi anni e pone ancora una volta l'Amazzonia come la regione più colpita, responsabile del 60% della deforestazione totale. Il governo attribuisce gran parte del fenomeno ad attività quali l'estrazione mineraria illegale, l'allevamento estensivo di bovini, l'accaparramento delle terre e le colture illecite.



