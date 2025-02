Grande attesa a Caracas per il concerto di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli si esibirà sabato 22 febbraio allo stadio monumentale 'Simón Bolívar' di Caracas, la capitale del Venezuela, città da cui mancava dal 2009. Lo riporta il sito del venezuelano El Nacional.

Nel suo concerto Bocelli sarà accompagnato dall'Orchestra sinfonica e dal Coro nazionale Simon Bolívar oltre che dalla cantautrice venezuelana Marianella Rojas, nota come Nella e vincitrice nel 2019 del Latin Grammy come miglior nuova artista.

Attraverso i suoi social media, Nella ha espresso la sua emozione di condividere il palco con Bocelli. "Mini Nella sta cantando 'Vivo per lei' a squarciagola in questo momento, sta saltando e piangendo di felicità. Vi vedrò molto presto a Caracas. Grazie ad Andrea Bocelli per questo invito, non ho parole", ha scritto la cantautrice sul suo profilo Instagram.

Prima di Nella solo un'altra cantante venezuelana, Joaquina, si era esibita con Bocelli, a Hyde Park a Londra il 5 luglio del 2024.

Il ritorno del tenore italiano avviene mesi dopo l'ondata di cancellazioni di concerti dell'anno scorso, dopo le elezioni presidenziali in cui Nicolás Maduro è stato proclamato vincitore. Il prezzo dei biglietti per il concerto va dai 605 dollari (nella zona tenore platinum) ai 44 dollari (nella zona argento, già esaurita).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA