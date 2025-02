Brasile, Moraes ordina lo stop del social network Rumble

Il ministro della Corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, ha ordinato il blocco di Rumble in Brasile. La decisione è stata pubblicata poco fa, riporta il sito G1. Lo stesso Moraes, lo scorso anno, aveva bloccato X per 40 giorni.

Nell'ordinanza, Moraes sostiene che Rumble ha commesso "ripetuti, consapevoli e volontari inadempimenti degli ordini giudiziari, oltre al tentativo di non sottoporsi all'ordinamento giuridico e al Potere Giudiziario brasiliani", istituiendo un "ambiente di totale impunità, una 'terra senza legge' nei social network brasiliani".

"Determino la sospensione immediata, completa e integrale del funzionamento di 'Rumble Inc' sul territorio nazionale, fino a quando tutte le ordinanze giudiziarie emesse nei presenti atti, inclusi i pagamenti delle multe, non siano rispettate e si indichi, in giudizio, la persona fisica o giuridica rappresentante", si legge nell'ordinanza.

Ieri Moraes aveva ordinato a Rumble di informare, entro 48 ore, chi è il suo rappresentante legale nel paese sudamericano.

Nei giorni scorsi, con il gruppo di comunicazione Trump Media, Rumble ha denunciato negli Stati Uniti Moraes accusandolo di censura e chiedendo che i suoi ordini di rimuovere account non abbiano effetto legale negli Usa.

Moraes oggi ha ordinato che Rumble blocchi il canale del blogger Allan dos Santos, accusato di diffondere fake news pro Bolsonaro, impedisca le sue registrazioni e interrompa ogni pagamento nei suoi confronti. Pochi minuti fa Moraes ha decretato il carcere per il blogger latitante, riporta G1.





