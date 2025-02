Brasile, concessi i poteri di polizia alle guardie municipali

La Corte suprema del Brasile ha concesso alle autorità comunali di approvare leggi per conferire poteri di polizia alle guardie municipali nell'ambito delle politiche di sicurezza elaborate nei singoli contesti urbani.

La Corte si è espressa a favore di un parere richiesto dal municipio di San Paolo che rivendicava la possibilità di dispiegare il personale della guardia municipale in operazioni di polizia. Altri 53 enti locali del Paese avevano presentato richieste simili nel corso degli anni.

Secondo l'interpretazione della Corte, le norme municipali dovranno prevedere il "rispetto dei limiti, in modo da non sovrapporsi, ma cooperare con le attribuzioni della polizia civile e militare, le cui funzioni sono regolate dalla Costituzione e dagli ordinamenti statali".

In particolare le guardie municipali non avranno il potere di indagare, ma "potranno svolgere attività di ordine pubblico e agire di fronte a condotte dannose per le persone, i beni e i servizi, compreso realizzare arresti in flagranza di reato".

Le attività delle guardie saranno comunque "limitate alle strutture comunali, in collaborazione con altri organi di pubblica sicurezza e sotto la supervisione della procura della Repubblica".



