Assolti tre dei 5 imputati per la morte del cantante Liam Payne

Tre dei cinque accusati della morte del cantante britannico Liam Payne sono stati assolti nelle ultime ore da una Corte d'appello argentina e sono stati estromessi dal caso riguardante l'ex membro degli One Direction.

Le persone scagionate sono un imprenditore vicino all'artista, il direttore dell'hotel dove è avvenuto l'incidente e il responsabile della reception, inizialmente indagati per omicidio colposo.

Gli altri due imputati (un dipendente dell'hotel e un cameriere) dovranno rispondere di traffico di droga e stanno scontando la custodia cautelare in carcere.

Payne è deceduto a 31 anni il 16 ottobre 2024 a Buenos Aires, dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur, situato nel quartiere Palermo. I risultati dei test tossicologici hanno stabilito che l'artista aveva assunto alcol, cocaina e un antidepressivo prima di morire.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA