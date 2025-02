Trump elogia la presidente messicana, 'donna meravigliosa'

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito la sua omologa messicana, Claudia Sheinbaum, "una donna meravigliosa" dopo aver rivelato i dettagli della loro ultima telefonata.

Allo stesso modo, nell'ambito della lotta al traffico e al consumo di fentanyl, l'ha ringraziata per l'idea di realizzare una campagna di informazione contro la droga e ha annunciato che replicherà la strategia negli Usa con un investimento iniziale di 100 milioni di dollari.

"Non imparo mai niente da nessuno, perché so tutto, ma ho parlato con questa donna (Claudia Sheinbaum) e non appena mi ha riferito della sua campagna ('Stai lontano dalla droga', ndr) ho pensato 'che bella idea'. Stavo per chiamarla per dirglielo, ma ora non devo farlo perché probabilmente mi sta guardando.

Quindi, alla presidente del Messico dico: grazie mille, lo apprezzo molto", ha affermato il tycoon nel corso della sua partecipazione al vertice FII Priority tenutosi a Miami.

"Spenderemo milioni di dollari in pubblicità per far capire quanto siano dannose le droghe, in modo che i bambini non ne facciano uso. Come ti mangiano il cervello, come ti distruggono i denti, la pelle", ha aggiunto Trump.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA