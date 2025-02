Panama, il presidente difende l'arrivo di migranti deportati

Il presidente panamense José Raúl Mulino ha difeso il recente l'arrivo di migranti deportati dagli Stati Uniti negando che il processo violi le leggi del Paese o gli accordi internazionali.

Nel corso della sua conferenza stampa settimanale, il capo dello Stato ha affermato che la cooperazione in materia di migrazione si basa sulla reciprocità e ha criticato la mancanza di attenzione quando la nazione si é trovata ad affrontare un flusso massiccio di migranti attraverso la giungla del Darien.

"Mi sorprende che, in questo caso, in cui arrivano nella direzione opposta, stiano alzando la voce per 299 persone.

Quando un anno fa nel Darien c'erano centinaia di migliaia di persone, nessuno ha detto nulla", ha affermato.

Mulino ha sottolineato che Panama non ha sostenuto alcun costo per questa operazione, poiché le spese sono interamente coperte dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni nel contesto del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, firmato con l'ex presidente Joe Biden il 1° luglio 2024.



