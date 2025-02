Milei ha incontrato Musk e Georgieva (Fmi) negli Stati Uniti

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha incontrato Elon Musk in un hotel a cinque stelle appena a sud di Washington DC. L'incontro ha come obiettivo analizzare il panorama internazionale ed i possibili investimenti statunitensi in Argentina, riporta Infobae, precisando che Musk è arrivato con la "massima segretezza".

A ricevere il miliardario nell'hotel, oltre a Milei, sua sorella Karina Milei, segretaria generale della Presidenza, il ministro dell'Economia argentino Luis Caputo, quello degli Esteri, Gerardo Werthein ed il portavoce presidenziale, Manuel Adorni.

Dopo l'incontro con Musk, conclusosi poco fa, Milei ha appena iniziato negli uffici di Washington del Fmi il suo secondo incontro in meno di un mese con Kristalina Georgieva, la direttrice esecutiva del Fondo Monetario Internazionale.

Domani il presidente argentino sarà prima alla Banca Interamericana di Sviluppo e poi incontrerà il presidente della Banca Mondiale, Ajay Benga che a marzo visiterà Buenos Aires.

Sabato 22 febbraio l'incontro bilaterale tra Milei e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ai margini della Cpac, la Convention annuale di azione politica dei conservatori.





