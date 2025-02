Machado, 'crudele operazione contro la famiglia di Gonzalez'

La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha denunciato quella che ha definito una "crudele operazione" del governo del presidente de facto, Nicolas Maduro, contro la famiglia del candidato presidenziale, Edmundo González Urrutia, dopo l'arresto del genero, Rafael Tudares, avvenuto lo scorso gennaio.

"I venezuelani potrebbero non comprendere la portata della crudele operazione che questo regime ha tentato contro il nostro presidente eletto", ha affermato Machado in un messaggio trasmesso su Instagram. "Ciò significa usare la famiglia per un'operazione crudele e mostruosa, facendogli sembrare di dover scegliere tra la sua famiglia, il suo Paese e il suo mandato", ha aggiunto Machado a proposito di González, considerato dall'Occidente il legittimo vincitore delle elezioni presidenziali del 28 luglio 2024 ed esiliato in Spagna da settembre.



