Lula, 'Trump vuole diventare l'imperatore del mondo'

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che il suo omologo americano, Donald Trump, sta cercando di diventare "imperatore del mondo".

"È stato eletto presidente degli Usa, non presidente del mondo. Deve stare molto attento a ciò che dice (...). Sembra che voglia diventare imperatore del mondo", ha detto Lula in un'intervista a radio Tupi di Rio de Janeiro.

"Non ho avuto alcun contatto con Trump. Gli ho inviato un biglietto di congratulazioni per l'insediamento il 20 gennaio - ha detto Lula -. Ho letto che vuole prendersi Canada, Groenlandia, Canale di Panama e ha cambiato il nome del Golfo del Messico".



