Lula, campagna di Bolsonaro per l'amnistia è ammissione di colpa

Per il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva la campagna lanciata dall'ex presidente Jair Bolsonaro per proporre l'amnistia in favore delle persone coinvolte nelle trame golpiste per impedirgli di insediarsi al potere nel 2023 equivale a una confessione di colpa. "Quando l'ex presidente chiede l'amnistia dimostra di essere colpevole, di aver commesso un crimine. Dovrebbe dire di essere innocente e voler provare la sua innocenza piuttosto", ha affermato Lula nel corso di un'intervista con Radio Tupi.

Bolsonaro "dovrebbe anche ammettere di aver escogitato un piano per uccidere il presidente, il vicepresidente e il giudice Alexandre de Moraes riconoscendo di aver avuto paura ed essere per questo scappato all'estero", ha aggiunto. Nel corso della conversazione Lula ha giudicato la richiesta di rinvio a giudizio per Bolsonaro e 33 presunti complici accusati di tentato golpe come "molto grave" e aggiunto che "qualora venisse dimostrato che hanno effettivamente tentato di compiere un colpo di stato c'è solo una possibile epilogo: l'arresto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA