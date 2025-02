Il Messico estende la causa contro le fabbriche di armi Usa

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato che il suo governo amplierà la controversia legale in corso contro le aziende produttrici di armi negli Stati Uniti, a causa della loro collaborazione con i cartelli della droga, dichiarati organizzazioni terroristiche dal Paese vicino.

"Il 74 percento delle armi sequestrate in Messico proviene dagli Stati Uniti", ha affermato il capo dello Stato. "Dopo la designazione come terroristi, deve esserci un collegamento tra coloro che vendono le armi a questi gruppi criminali, classificati con questo nome dagli Usa", ha aggiunto.

Sheinbaum ha affermato che il suo governo sta lavorando insieme a quello del suo omologo americano, Donald Trump, per fermare il traffico di armi tra i due Paesi.



