Il Brasile al G20, 'l'Ucraina partecipi ai negoziati di pace'

Per il Brasile qualsiasi soluzione praticabile per terminare la guerra in Ucraina "deve emergere da un processo di pace che includa entrambe le parti in conflitto al tavolo dei negoziati, qualcosa che il nostro Paese e molti altri hanno sottolineato fin dall'inizio delle ostilità". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Mauro Vieira nel corso del suo intervento al vertice dei capi della diplomazia dei Paesi del G20 in corso a Johannesburg, in Sudafrica, in riferimento al recente avvio delle discussioni per giungere alla fine del conflitto avviate tra i governi di Stati Uniti e Russia senza la partecipazione dell'Ucraina.

"A febbraio il conflitto in Ucraina compie tre anni e in questo periodo abbiamo assistito a un'escalation della crisi umanitaria e della corsa agli armamenti", ha aggiunto Vieira.

"Fin dall'inizio, il Brasile ha sottolineato la necessità del dialogo e di una soluzione negoziata, basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e tenendo conto delle preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti", ha concluso.



