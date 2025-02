Haiti, il governo cancella le feste di Carnevale per la violenza

PORT-AU-PRINCE, 19 FEB - Il governo di Haiti ha deciso di cancellare gli eventi ufficiali del Carnevale che si sarebbero dovuti tenere il 2, il 3 e il 4 marzo con il motto "Haiti in piedi" a Fort-Liberté, nel nord-est dell'isola caraibica a causa dell'aumentare della violenza, dopo la morte di circa 20 persone assassinate a Port-au-Prince tra il 16 ed il 17 febbraio.

La cancellazione ha diviso l'opinione pubblica a Fort-Liberté, la città principale del dipartimento del Nord -Est, riconosciuta per i suo patrimonio storico e per il suo Carnevale e, per questo, il sindaco ha annunciato che comunque si celebrerà un "carnevale municipale" per sfruttare il potenziale turistico ed attrarre visitatori, secondo quanto informa il sito Le Nouvelliste. Nonostante la cancellazione del governo, infatti, i comuni e i gli operatori culturali possono continuare a organizzare feste nelle loro regioni, città e comuni, contando sul supporto del Ministero della Cultura.



