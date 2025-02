Colombia: Petro nomina ministro della Difesa il generale Sánchez

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha nominato come ministro della Difesa il generale 54enne Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, celebre per avere guidato l'Operazione Speranza che salvò i quattro fratelli Mucutuy, persi nella giungla di Guaviare (Amazzonia colombiana) nel 2023, dopo l'incidente aereo in cui erano rimasti orfani e ritrovati dopo 40 giorni.

Sánchez sostituisce Iván Velásquez, che ha lasciato il dicastero la settimana scorsa dopo un tumultuoso consiglio dei Ministri dello scorso 4 febbraio e un successivo rimpasto ministeriale.

"Mentre generali uccidevano bambini a Gaza, generali colombiani salvavano bambini nella giungla amazzonica colombiana e per questo ho voluto che il prossimo ministro della Difesa, ne ho parlato con i vertici (militari) che continuano nella loro riflessione, sia il generale Pedro Sánchez", ha detto Petro, annunciando la nomina secondo quanto riporta il sito del settimanale Semana.

Il nuovo ministro della Difesa era stato recentemente designato come capo della sicurezza della Presidenza ed è un ufficiale con una carriera di spicco nella Forze armate colombiane, riporta Infobae.

Fino al 27 novembre 2024, infatti, guidava il Comando Congiunto delle Operazioni Speciali e, prima, ha studiato amministrazione aziendale, ottenuto una specializzazione in Sicurezza e Difesa presso la Scuola Superiore di Guerra di Bogotà e un master in Studi Strategici presso la Air University della Forza Aerea degli Stati Uniti.



