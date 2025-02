Colombia, 4 soldati sequestrati dall'Eln vicino al Venezuela

Sono quattro i militari sequestrati nelle ultime ore da parte del gruppo guerrigliero Esercito di Liberazione Nazionale, l'Eln, nel dipartimento di Arauca, nella Colombia orientale vicino al confine con il Venezuela.

Lo ha riferito oggi l'Ottava divisione dell'Esercito del paese sudamericano. Si tratta dei soldati Misael Lugo, José Miguel Ruiz, Déiber Zambrano ed Henry Hernández, catturati dai guerriglieri nel momento in cui tornavano a casa in abiti civili e su mezzi pubblici di trasporto.

"Condanniamo e respingiamo questa pratica criminale e codarda e rendiamo responsabile questo gruppo armato organizzato per la vita, la dignità e l'integrità fisica dei quattro soldati sequestrati", ha dichiarato l'Esercito. Il rapimento si aggiunge ad almeno quattro attacchi terroristici attribuiti dalle autorità all'Eln nel dipartimento di Norte de Santander, nel nord-est della Colombia, in cui sono rimaste ferite sei persone e sono stati distrutti tre uffici di polizia e il casello di pedaggio stradale che collega le città di Cúcuta e San Antonio del Táchira, in Venezuela.

Per la violenza a Cucuta è stato dichiarato il coprifuoco e sono state chiuse tutte le scuole dal sindaco Jorge Acevedo, riporta El Tiempo. La decisione è stata presa dopo un consiglio di sicurezza a cui hanno partecipato rappresentanti dell'Esercito e della Polizia nazionale per proteggere i cittadini dalla possibile violenza nella regione al confine con il Venezuela.



