Cile, in coma 18enne della nazionale femminile di calcio

La giovane calciatrice Natsumy Millones, attaccante della selezione cilena che ha partecipato al Mondiale Under-17 del 2022, si trova ricoverata in stato di coma indotto. La attaccante della squadra Coquimbo Unido, di 18 anni, è collassata durante un allenamento per le convulsioni, motivo per cui è stata immediatamente trasferita in un centro medico. I familiari della giocatrice hanno confermato che si trova ricoverata in stato di coma indotto e collegata a un ventilatore meccanico. Il suo club ha informato che continuerà a essere sedata "fino a valutare con maggiore certezza il suo stato di salute" e ha chiarito: "Comprendiamo che questa situazione clinica si manterrà nei prossimi giorni con l'obiettivo di favorire la sua stabilizzazione". La notizia ha generato grande commozione in Cile e sui social network gli utenti hanno manifestato preoccupazione per lo stato di salute dell'attaccante inviandole messaggi di incoraggiamento come "Forza guerriera" ed augurandole una pronta guarigione. "Tutta la famiglia del calcio, professionisti, staff tecnici, giocatrici e giocatori della Federazione di Calcio del Cile sono con te", si legge in uno di questi messaggi. Nel 2024, durante una partita con il Paraguay nel Sudamericano Under-17, la giovane promessa del calcio femminile aveva già vissuto una situazione di emergenza in campo e aveva dovuto essere trasportata in ambulanza fuori dal campo. La partecipazione alla Coppa del Mondo Under-17 di due anni fa ha lanciato Millones come una delle maggiori promesse del calcio femminile cileno.



