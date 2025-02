Brasile, la destra cerca un'alternativa a Bolsonaro per il 2026

Il senatore brasiliano Flávio Bolsonaro ha riconosciuto che gli ultimi risvolti dell'inchiesta sul tentato golpe contro Luiz Inacio Lula da Silva - di cui il padre ed ex presidente Jair viene accusato di essere organizzatore - complicano il cammino per una eventuale candidatura del leader di destra alle presidenziali del 2026.

Per questo le forze conservatrici preparano una lista di possibili alternative.

"Ci sono diversi politici che hanno possibilità di essere candidati. Jair Bolsonaro ha l'umiltà di, in futuro, se necessario, sostenere chiunque di quelli che hanno il potenziale maggiore", ha detto Flavio in un'intervista al quotidiano O Globo. Tra questi il senatore cita se stesso, l'ex first lady Michelle Bolsonaro e i governatori di San Paolo, Tarcisio de Freitas, Minas Gerais, Romeu Zema, Paranà, Ratinho Junior e Goias, Ronaldo Caiado.

"Dal dialogo con molti presidenti di partito è emersa questa lista. Dicono a tutti di comportarsi bene perché potrebbero essere scelti", ha aggiunto Bolsonaro.

Prima che la procura chiedesse il processo per Bolsonaro, il cammino verso le urne era tuttavia già in salita, considerata la condanna all'ineleggibilità a otto anni già inflitta all'ex capo dello Stato per abuso di potere politico ed economico e uso improprio dei media, commessi durante il primo mandato.

Nonostante ciò e di fronte al rischio di condanna e arresto, Jair Bolsonaro considera "una mancanza di rispetto" parlare di una candidatura alternativa. Secondo Flavio l'ex presidente registrerà in ogni caso la sua candidatura e solo "in futuro, se necessario", potrebbe appoggiare qualcun altro.



