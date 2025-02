'Bolsonaro sperava di coinvolgere i militari in un golpe'

"L'ex presidente Jair Bolsonaro ha mantenuto la speranza di convincere le Forze armate a partecipare a un colpo di Stato fino quasi alla fine della sua amministrazione". Lo ha riferito agli inquirenti il tenente colonnello Mauro Cid, ex aiutante di campo di Jair Bolsonaro tra il 2019 e il 2022, che collabora con la giustizia brasiliana.

Decine di ore di testimonianze sono state rilasciate dal giudice Alexandre de Moraes, due giorni dopo che la Procura Generale ha denunciato Bolsonaro e altri 33 per tentativo di colpo di Stato e un piano per assassinare l'allora presidente eletto Luiz Inácio Lula da Silva.

"Il presidente continuava a tenere accesa la fiamma che qualcosa potesse accadere. Lui ha sperato fino all'ultimo momento", ha aggiunto l'ex aiutante a de Moraes, relatore della Corte suprema sul caso.

In un altro video, diffuso da Cnn Brasile, Cid ricorda che il "presidente era piuttosto nervoso" per le indagini del giudice Moraes e aveva stabilito un "piano" per monitorare il magistrato.



