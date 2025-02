Bolsonaro, 'contro di me accuse vaghe di un regime autoritario'

L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha denunciato un "regime autoritario" che fabbrica "vaghe accuse" per perseguitare gli oppositori, dopo essere stato incriminato come presunto leader di un tentativo di colpo di Stato nel 2022.

"Ogni regime autoritario, nella sua sete di potere, ha bisogno di creare nemici interni per giustificare persecuzioni, censura e arresti arbitrari", ha scritto Bolsonaro sul social X, nella sua prima reazione dopo la denuncia della Procura generale.

"Il copione è ben noto: fabbricano accuse vaghe, affermano di essere preoccupati per la democrazia o la sovranità e perseguitano gli oppositori, mettono a tacere le voci dissenzienti", ha aggiunto l'ex leader di destra, che è stato in carica dal 2019 al 2022. "Accade così in Venezuela, dove (Hugo) Chávez e (Nicolás) Maduro hanno accusato i membri dell'opposizione di essere golpisti. È così in Nicaragua, Cuba e Bolivia", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA