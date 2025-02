Argentina:primo passo di Milei per privatizzazione Banco Nacion

Primo passo del presidente dell'Argentina Javier Milei verso la privatizzazione del Banco Nacion, trasformando la più grande istituzione finanziaria statale del Paese in una società per azioni, con l'obiettivo di aprire il suo capitale agli investitori privati. Un decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale definisce azionisti della banca lo stato, con una quota del 99,9%, e la Fondazione Banco de la Nación Argentina, con l'0,1%. Lo Stato eserciterà i propri diritti nella nuova società attraverso il ministero dell'Economia.

L'anno scorso, il governo aveva già incluso il Banco Nación nella lista delle aziende da privatizzare, salvo essere costretto a fare un passo indietro a causa della forte opposizione incontrata in parlamento. La banca ha 17.403 dipendenti, 721 filiali in Argentina e quattro all'estero: New York, Madrid, Montevideo e Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), oltre che agenzie e rappresentanze in diverse città di Stati Uniti, Brasile, Paraguay e Cina.



