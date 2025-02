Sheinbaum, 'nulla di illegale nei droni Usa sul Messico'

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato oggi che non c'è "nulla di illegale" nei voli effettuati dai droni statunitensi sul territorio messicano.

Nel corso della conferenza stampa mattutina a Palazzo Nazionale, il capo dello Stato ha assicurato che queste azioni rientrano in una strategia di sicurezza congiunta con il governo messicano.

"Vorrei cogliere l'occasione — ha detto Sheinbaum — per menzionare questa questione, apparsa sui media ieri e oggi su questi voli e droni, riportati in un articolo del New York Times, poi ripubblicato dalla Cnn. Non c'è nulla di illegale, ciò che esiste è collaborazione e cooperazione, che risale a molti anni fa e non è una novità".



