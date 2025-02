Panama rimpatria 171 dei 299 migranti asiatici espulsi da Trump

Un primo gruppo di 171 migranti asiatici, sui 299 espulsi una settimana fa dagli Stati Uniti a Panama ha iniziato nella notte di ieri il processo di rimpatrio verso i paesi da cui erano fuggiti.

Lo ha reso noto oggi il ministro della Sicurezza panamense, Frank Abrego, sottolineando che "hanno accettato di tornare nel loro paese di origine" riporta il sito del quotidiano La Estrella de Panama.

Un gruppo di altri 170 espulsi dagli Stati Uniti è stato invece trasferito dall'hotel Decapolis in cui si trovavano da una settimana a Panama City alla cittadina di 10mila abitanti di Metetí, nella provincia di Darién, nel sud del paese centroamericano, non distante dal confine con la Colombia.

Secondo la Estrella de Panama il gruppo dei 170 migranti è stato trasferito ieri notte, dopo le 22.30 locali mentre, contemporaneamente, iniziava il processo di rimpatrio degli altri 171 migranti nei loro paesi di origine, soprattutto verso la Cina, con il coordinamento dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, l'Oim e l'Agenzia dell'Onu per i Rifugiati, l'Unhcr.

"L'Oim e l'Unhcr hanno parlato con loro per il ritorno nei loro paesi e ci sono 171 che hanno accettato di tornare volontariamente", ha detto Ábrego ai media locali. Il Servizio migratorio di Panama ha riferito in un comunicato che una migrante di nazionalità cinese, Zheng Lijuan, è fuggita dall'hotel di Panama City con l'aiuto di "individui che si aggiravano intorno alla struttura", invitando i responsabili a "restituire la cittadina (cinese) per impedire che possa essere vittima di tratta di esseri umani o di traffico illecito di migranti".



