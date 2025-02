Lula, 'se Bolsonaro è colpevole del tentato golpe dovrà pagare'

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha rotto il silenzio commentando per la prima volta la notizia della richiesta di rinvio a giudizio presentata a carico dell'ex capo dello stato Jair Bolsonaro e altre 33 persone, accusate di aver organizzato un colpo di stato tra il 2021 e il 2023. "Se saranno giudicati colpevoli, dovranno pagare per l'errore commesso", ha detto Lula evidenziando che con lui al potere a Bolsonaro sarà garantito il diritto alla difesa.

"Non commenterò un caso in fase di indagine giudiziaria.

Quello che posso dire è che in questo Paese, durante il periodo in cui governo, tutte le persone hanno diritto alla presunzione di innocenza. Se dimostrano di non aver tentato di organizzare un colpo di stato e di non aver tentato di uccidere il presidente, il vicepresidente e il presidente della Corte Elettorale Superiore, saranno liberi", ha concluso.



