Le autorità del Venezuela fissano le elezioni per il 25 maggio

Il presidente del Consiglio elettorale nazionale del Venezuela (Cne), Elvis Amoroso, ha fissato per il prossimo 25 maggio le elezioni legislative e regionali. I cittadini venezuelani saranno chiamati alle urne per rinnovare il parlamento (Assemblea nazionale) ed eleggere nuovi governatori e deputati delle assemblee legislative dei 24 stati. Si tratta del primo appuntamento elettorale dopo le contestate elezioni presidenziali dello scorso luglio di cui il presidente Nicolas Maduro è stato proclamato il vincitore nonostante non siano stati presentati i verbali delle urne.





