La Colombia preoccupata per il Papa invia suo affetto e prega

Il governo colombiano ha espresso preoccupazione per la salute di Papa Francesco e ha inviato un messaggio di affetto al Pontefice per il suo sostegno incondizionato alla pace locale, pregando per il suo pronto miglioramento, in una lettera firmata dal ministro degli Esteri, Laura Sarabia, e indirizzata al cardinale Pietro Parolin.

"Eminenza Reverendissima, con il più grande e sincero apprezzamento, vorremmo ringraziare per le preghiere del Santo Padre per il nostro Paese e l'umanità, e porgerle i migliori auguri per la sua guarigione, affinché, Sua Santità, possa continuare il suo ministero a favore delle persone in tutto il mondo con la sua voce come faro di speranza", si legge in un passaggio della lettera, diffusa da Sarabia.

La ministra degli esteri ha ricordato che Francesco ha contribuito con i suoi messaggi e le sue preghiere agli "sforzi di costruzione della pace in Colombia" ed è stato, tra l'altro, un "incentivo" affinché il Paese continui nella ricerca della pace sociale.



