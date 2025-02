Il presidente colombiano Petro, 'i narcos vogliono uccidermi'

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha affermato che i narcos stanno preparando un attentato per ucciderlo abbattendo l'aereo presidenziale con un missile.

"Vogliono lanciare un missile contro il mio aereo. I narcotrafficanti lo hanno comprato e lo tengono da qualche parte. Non uno, ma due missili. Sappiamo chi sono, dobbiamo agire", ha detto il capo dello Stato durante l'insediamento del nuovo direttore della polizia, il generale Carlos Fernando Triana.

Petro non ha specificato chi siano i mandanti, sottolineando solo che il possibile attacco sarebbe una risposta alla lotta del suo governo contro "le mafie" che esportano droga attraverso i porti del Paese e ottengono profitti col contrabbando.

"Perché vogliono rovesciarmi così in fretta? Perché sanno che siamo dietro alle grandi mafie in Colombia. L'Eln è una di queste", ha aggiunto a proposito del gruppo guerrigliero ex Farc.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA