Ecuador, gang fatturano 30 mld dlr l'anno, difficile combatterle

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha affermato che "è difficile" combattere i gruppi criminali che operano nel Paese a causa della loro enorme potenza economica.

"Stiamo lottando contro gruppi che muovono più di 30 miliardi di dollari all'anno in droga, armi, attività minerarie illegali", ha detto Noboa in un'intervista a TC Televisión, riferendosi alla crisi di sicurezza nel Paese.

Si tratta di una somma "allarmante", secondo alcuni esperti, perché rappresenterebbe l'83% del bilancio statale 2025, che ammonta a poco più di 36 miliardi di dollari.

Secondo Noboa - che è in corsa per un secondo mandato e affronterà al ballottaggio del 13 aprile la candidata dell'opposizione, Luisa González - è difficile affrontare "una guerra" contro gruppi criminali che gestiscono una così grande quantità di denaro. Tuttavia, il capo dello Stato ha sostenuto che la realtà della nazione, nonostante l'aumento degli omicidi, è "migliorata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA