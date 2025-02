Dall'Ue un miliardo per progetti energetici in Centroamerica

L'ambasciatore dell'Unione europea in El Salvador, Francois Roudié, ha affermato che la comunità degli Stati da lui rappresentata è disposta a mobilitare fino a un miliardo di euro per finanziare progetti di generazione, trasmissione e distribuzione in America Centrale, nell'ambito delle iniziative di sostegno al mercato elettrico della regione.

"Nel settore degli investimenti, l'Unione Europea è pronta a mobilitare fino a poco più di un miliardo di euro attraverso la Banca europea per gli investimenti e altri partner", ha affermato il diplomatico durante il simposio Mer 360 organizzato a San Salvador dall'Ente Operador Regional.

Roudié ha affermato che l'Ue sosterrà "in particolare lo sviluppo delle infrastrutture chiave, tra cui la costruzione del secondo circuito del sistema di interconnessione elettrica centroamericana, nonché le iniziative nazionali e altre opere complementari".

L'ambasciatore ha spiegato che sono disponibili anche "altri schemi di appoggio: fondi per sostenere le istituzioni nazionali nel settore elettrico, incluso lo sviluppo di un portafoglio di iniziative complete che stiamo promuovendo".



