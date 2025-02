Santander investirà oltre 2 miliardi di dollari in Messico

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha affermato che durante l'incontro con Ana Botín, presidente del gruppo finanziario Santander, nell'ambito del lancio della piattaforma Openbank, è stato toccato il tema degli investimenti che l'istituto spagnolo ha pianificato nel Paese latinoamericano.

Senza specificare gli importi esatti, il capo dello Stato ha affermato che si tratta di oltre 2 miliardi di dollari, destinati a diversi programmi. "Hanno in mente diverse iniziative che preferirei vedere presentate da loro", ha affermato.

"Oggi annunceranno i loro progetti, per cui noi non li menzioneremo adesso", ha spiegato Sheinbaum.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA