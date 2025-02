Rio de Janeiro, per la prima volta livello di allerta 'Calore 4'

La città di Rio de Janeiro ha raggiunto il livello di allerta di "Calore 4" per la prima volta da quando, lo scorso giugno, è stato attivato questo sistema basato sia sulla temperatura che sul tasso di umidità nell'aria. L'allerta "Calore 4" indica temperature comprese tra i 40 e i 44 gradi per almeno tre giorni consecutivi. Lo riporta il sito di Cnn Brasil.

Secondo il sistema di allerta di Rio, l'alta temperatura è influenzata da un sistema di alta pressione nell'oceano atlantico, con previsioni masime per oggi di 42 gradi.

Dopo avere lanciato l'allerta di "Calore 4", inferiore solo a quello massimo, "Calore 5" (che si attiva quando le temperature superano i 44 gradi per almeno due ore), le autorità della città di sei milioni di abitanti hanno raccomandato alla popolazione di seguire le linee guida per la salute e la sicurezza rilasciate dai canali statali ufficiali.

Secondo Afp, Rio de Janeiro si prepara a vivere "l'estate più calda degli ultimi anni" in vista del carnevale.



