Panama vuole il certificato Ue sulla pesca illegale nel 2025

Entro la metà del 2025, Panama dovrà dimostrare alla direzione generale per gli Affari marittimi della Commissione europea il suo impegno nella lotta alla pesca illegale, ha confermato l'ambasciatrice dell'Ue nel Paese centroamericano, Izabela Matusz.

Durante una visita all'Autorità per le risorse acquatiche, sono stati presentati alla diplomatica gli sforzi del Paese per contrastare le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, con l'obiettivo di ottenere la carta verde in sostituzione di quella gialla attuale.

Se la verifica non avrà esito positivo, Panama potrebbe essere soggetta a sanzioni commerciali sulle sue esportazioni verso i 27 Paesi membri dell'UE, il che rappresenterebbe complessivamente perdite per oltre 181,1 milioni di dollari.





