Nel 2025 Rio de Janeiro brilla con 350 eventi sportivi

Rio de Janeiro è al centro di 350 eventi eventi sportivi nel 2025. Tra questi si contano il Rio Open di tennis (in corso), il Sail GP, la Volleyball Nations League, la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica e la Maratona.

Emerge dal calendario sportivo ufficiale della città presentato dal Comune di Rio in collaborazione con Visit Rio e Riotur, che hanno presentato anche un unico sito web dove sosno stati inseriti tutti gli eventi sportivi (https://visitrio.com.br/eventos-esportivos-no-rio-de-janeiro/).

Lo sport si è affermato come uno dei principali volani di Rio: nel 2024, secondo i dati di Visit Rio, dei 485 eventi che hanno generato entrate e attratto turisti in città, il 16,05% erano eventi sportivi. Il settore dell'intrattenimento è al secondo posto con il 15,84%. "La vocazione della nostra città rimane forte", ha commentato il presidente del Comitato olimpico brasiliano, Marco La Porta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA