Media, una chat coinvolge la sorella di Milei nel criptogate

Non accenna a placarsi il cripto-gate che coinvolge il presidente dell'Argentina, Javier Milei. Secondo quanto rivela oggi il portale Coindesk, uno dei più riconosciuti media specializzati nell'universo cripto, il creatore del meme-coin 'Libra', Hayden Davies, si sarebbe vantato di avere il "pieno controllo" del presidente Milei dopo aver pagato una somma imprecisata di dollari alla sorella Karina.

E' quanto emerge dalle rivelazioni su una conversazione tra Davies e interlocutori del mondo crypto che il creatore di Libra cercava di coinvolgere nell'iniziativa per aumentare il volume di liquidità a sostegno dell'iniziativa.

"Ho il controllo dell'uomo, mando $$ a sua sorella e lui firma tutto quello che dico e fa quello che voglio", scrive Davies in una chat risalente al mese di dicembre, quindi ben prima del lancio del meme-coin del 15 febbraio. Secondo quanto riporta Coindesk l'ufficio di Karina Milei non ha risposto a una richiesta di commento sulla pubblicazione.





