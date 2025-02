Lula, 'Petrobras venda direttamente ai consumatori'

Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, sostiene che il gigante energetico statale Petrobras dovrebbe studiare un modo per vendere direttamente ai consumatori, per abbassare i prezzi dei carburanti. Lo riporta il portale del Correio Braziliense.

"Se si potesse comprare direttamente per abbassare il prezzo del gasolio... Vendere benzina e gas in modo diretto, perché gli intermediari" hanno il ricarico. "E il governo" si prende la colpa di questo, ha lamentato.

I dati dell'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp), pubblicati ieri, mostrano che la scorsa settimana i prezzi dell'etanolo sono aumentati in 18 stati, incluso il Distretto Federale di Brasilia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA