Lanciato ufficialmente il marchio 'Made in Mexico'

Il ministero dell'Economia del Messico ha lanciato ufficialmente i marchi 'Hecho en México' e 'Made in México', che certificano gli articoli la cui produzione viene realizzata interamente nel Paese latinoamericano.

Attraverso la Gazzetta Ufficiale, il dicastero indica che il marchio potrà essere utilizzato su prodotti "la cui fabbricazione o assemblaggio avviene in Messico e hanno standard di qualità ed eccellenza che esaltano l'identità e la reputazione dell'origine delle materie prime".

Le persone fisiche e giuridiche che desiderino utilizzare questi marchi dovranno ottenere l'autorizzazione del ministero dell'Economia.

"La domanda di autorizzazione all'uso dei marchi di certificazione deve essere presentata al ministero quando si tratta di prodotti fabbricati o assemblati con forniture di origine nazionale nella loro totalità o la cui fabbricazione viene effettuata in Messico, indipendentemente dall'origine delle forniture", si legge nel testo.



