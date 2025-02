Giovedì primo incontro Messico-Usa sui dazi

Il ministro messicano dell'Economia, Marcelo Ebrard, ha annunciato che giovedì prossimo parteciperà a Washington ad un incontro con i suoi omologhi del governo degli Stati Uniti per discutere di questioni relative ai dazi e all'integrazione bilaterale.

Il funzionario ha affermato che, se verranno ratificati come previsto, parteciperanno Howard Lutnick, segretario al Commercio, e Jamieson Greer, capo della Rappresentanza commerciale della Casa Bianca (Ustr), oltre probabilmente a Jared Bernstein, presidente del Consiglio economico degli Stati Uniti.

"Si tratta di un incontro molto importante perché segna l'inizio non solo del dialogo sui dazi annunciati, ma anche delle conversazioni per raggiungere un accordo sulla rotta che intraprenderemo data l'integrazione tra Messico e Stati Uniti", ha affermato Ebrard in un'intervista radiofonica.



