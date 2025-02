È morta Paquita la del Barrio, icona della musica 'ranchera'

La cantante messicana Francisca Viveros Barradas, meglio nota come Paquita la del Barrio, è morta a Veracruz all'età di 77 anni: lo ha reso noto la sua famiglia in un comunicato.

Famosa per il suo impegno in difesa delle donne, ha affascinato il pubblico con canzoni sul dolore, che sottolineavano il machismo ed esaltavano l'indipendenza femminile. Tra i suoi maggiori successi viene ricordato 'Rata de dos patas' (Ratto con due zampe).

L'artista è stata nominata due volte ai Grammy e ai Latin Grammy e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Billboard Latin Music Award alla carriera nel 2021. Ha preso parte anche a due film e a una dozzina di soap opera e serie televisive.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA