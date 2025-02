Colombia, smentite le voci su un ricovero d'urgenza di Petro

La Presidenza colombiana ha negato oggi che il capo dello Stato, Gustavo Petro, sarebbe stato ricoverato d'urgenza in un ospedale a nord di Bogotá, come sostenevano voci diffuse sui social media. "La Presidenza della Repubblica si permette di informare i cittadini che il presidente Gustavo Petro Urrego si trova nel pieno esercizio delle sue funzioni e sta adempiendo alla sua agenda istituzionale dalla Casa di Nariño (la residenza presidenziale)", ha dettagliato in un comunicato stampa, aggiungendo che, contrariamente alle "versioni infondate che circolano in alcuni ambienti", il Presidente non soffre attualmente di problemi di salute. "Facciamo un appello all'opinione pubblica a informarsi attraverso canali ufficiali e a non dare credibilità a speculazioni infondate. La Presidenza continuerà a comunicare in modo trasparente qualsiasi informazione rilevante per il Paese", ha concluso il comunicato ufficiale. Da domenica 16 febbraio circolavano sui social network versioni diffuse da sostenitori della destra secondo cui il Presidente era ricoverato in una clinica privata.



