Breve contatto di indio isolato col mondo esterno in Amazzonia

Emozionante incontro tra un giovane appartenente a una tribù indigena isolata e una comunità di residenti dell'Amazzonia brasiliana: il ragazzo si è avvicinato per la prima volta agli abitanti di Bela Rosa, lungo il fiume Purús, apparentemente per chiedere del fuoco. Poche ore dopo è tornato volontariamente al suo villaggio, hanno affermato le autorità.

Un video girato con uno smartphone mostra un residente che cerca senza successo di insegnargli come usare un accendino.

Poco dopo sono arrivati ;;i funzionari della Fondazione nazionale dell'indio (Funai). Gli esperti hanno anche inviato una squadra di operatori sanitari per valutare se il giovane sia stato esposto a qualche malattia verso cui le tribù indigene non hanno difese immunitarie. E' stata istituita una sorveglianza per impedire alle persone di raggiungere il luogo in cui si trova la tribù.



