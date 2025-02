Allarme in Cile, in arrivo gli incendi dalla Patagonia Argentina

Il Servizio nazionale per la prevenzione e la risposta ai disastri (Senapred) del Cile insieme alla Delegazione presidenziale regionale di Los Lagos e alla Corporazione forestale nazionale (Conaf), hanno allertato sul pericolo che gli incendi che colpiscono il territorio possano estendersi anche alla regione di Los Lagos. E' quanto si legge in una nota emessa al termine di una riunione convocata d'urgenza tenendo conto che il fuoco che sta colpendo l'area di El Bolsón, in Argentina, continua ad avanzare verso il confine dopo aver consumato oltre 11.000 ettari di terreno. Il direttore regionale della Conaf di Los Lagos, Miguel Leiva, ha spiegato che l'incendio è già nella zona di confine e che è stato definito un piano di contenimento che in una prima fase si concentrerà sull'impiego di elicotteri e in un secondo momento il dispiegamento anche di brigate sul terreno.

Il direttore ad interim del Senapred nella regione, Cristián González, ha riferito che sono stati stabiliti protocolli di evacuazione preventiva in caso di rischio imminente per la popolazione e che è stato mantenuto il coordinamento con i Carabineros, l'Aeronautica Militare, il Comune, il consiglio di quartiere e la Conaf.



